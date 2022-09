Thomas Tuchel viré de Chelsea: voici ses trois potentiels successeurs

L'annonce en a surpris plus d'un ce mercredi matin : Thomas Tuchel est remercié par Chelsea.

Selon les médias anglais, Sky Sport et ESPN pour ne pas les citer, les nouveaux propriétaires des Blues ont ciblé trois noms pour succéder à l'Allemand.

Le choix n°1 se porte sur Graham Potter. L'Anglais est actuellement en poste à Brighton et fait un excellent début de saison avec son équipe. Avec notamment Leandro Trossard sous ses ordres, Potter occupe la 4e place de Premier League avec seulement deux points de retard sur le leader Arsenal.

Les bonnes prestations de Brighton ont convaincu les propriétaires de Chelsea de tenter d'attirer l'ancien footballeur. La tâche ne sera pas facile, car il est sous contrat et au vu des résultats actuels, il y a fort à parier que Brighton ne soit pas très motivé à voir partir son coach chez un rival. Mais dans le foot, tout à un prix. Reste à voir si The Seagulls et les Blues vont réussir à trouver un terrain d'entente.

En cas d'échec de cette piste, les dirigeants londoniens auraient inscrit les noms de Mauricio Pochettino et Zinédine Zidane. Les deux entraîneurs sont libres et peuvent, s'ils le souhaitent, s'engager n'importe quand avec le club de leur choix.

Pour Pochettino, une arrivée à Stamford Bridge serait électrique. L'ancien coach du PSG a passé de nombreuses années à la tête de Tottenham, l'un des principaux rivaux de Chelsea. Les fans des Spurs lui réserveront un accueil à la hauteur de cette trahison. Si jamais il venait à rejoindre les Blues, bien sûr.

Pour Zidane, cela constituerait une première expérience en Angleterre. Le Français n'y a jamais joué ni entraîné et le challenge proposé par Chelsea pourrait le tenter. Reste à voir quels sont ses plans personnels, il est de notoriété publique qu'il attend patiemment que Didier Deschamps quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France pour poser sa candidature.

Un quatrième nom fait distrètement son apparition, selon les bookmakers : Brendan Rodgers. L'actuel coach de Leicester connait un début de saison absolument catastrophique avec son équipe (1 seul point en 6 matchs).

Affaire à suivre.