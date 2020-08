Timothy Castagne de plus en plus proche d'un énorme transfert

Le transfert de Timothy Castagne est de plus en plus proche. Le défenseur belge de l'Atalanta a des envies d'ailleurs et peut compter sur l'intérêt concret d'un grand club européen: le Paris Saint-Germain.

Selon la Gazzetta dello Sport, une rencontre a d'ailleurs eu lieu entre la direction et le clan du joueur après le quart de finale joué entre les deux équipes la semaine dernière. Une rencontre qui devait permettre d'y voir plus clair sur les intentions de chacun en vue, éventuellement, de formuler une offre concrète.

Le club parisien voit en lui le successeur de Thomas Meunier et une solution intéressante au poste d'arrière droit. Mais selon Sky Italia, le plan est d'attendre la fin du mercato pour frapper dans les derniers instants. Affaire à suivre.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. On sait que Timothy Castagne est flatté par l'intérêt du PSG, club devenu difficile à refuser. Si le PSG met les moyens, il n'y a aucune raison que le joueur ne signe pas à Paris.