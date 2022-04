Tirage Mondial-2022: les Bleus bientôt fixés

L'équipe de France lance la défense de son titre avec le tirage au sort du Mondial-2022, vendredi (18h00) à Doha, qui pourrait lui proposer des cadors dès la phase de groupes, comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Croatie, son adversaire de la finale 2018.

A huit mois du match d'ouverture, programmé le 21 novembre, l'horizon se précise pour les favoris et leurs stars: les 29 nations (sur 32) déjà qualifiées connaîtront l'identité de leurs adversaires du premier tour au terme de cette soirée de gala, première grand-messe de l'année pour l'émirat gazier, organisateur décrié de cet événement planétaire.

Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané... Certaines stars pourraient se retrouver dès la phase de groupes et c'est tout l'enjeu de la cérémonie de vendredi, où l'éternelle formule de "groupe de la mort" sera sur toutes les lèvres.

Pour l'équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps, dont c'est déjà la cinquième compétition majeure en 10 ans de mandat, la force de l'habitude semble inciter à la sérénité.

Un tirage, "c'est du bonheur", insiste le champion du monde 1998. "Je n'ai pas à me préparer, car on subit. Cela nous permettra déjà de matérialiser notre fin d'année. On y verra un peu plus clair", explique le patron des Bleus.

- Epouvantail allemand -

Longtemps réputé pour sa réussite et sa chance dans l'exercice, "DD" a été beaucoup moins bien loti lors du dernier Euro, lorsque ses Tricolores ont hérité de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie chez elle sous la canicule de Budapest... Sortis vainqueurs de poule mais éreintés, les Français avaient pris la porte dès les huitièmes contre la Suisse, fin juin.

Difficile d'imaginer cette fois un groupe de quatre aussi relevé pour les partenaires de Karim Benzema au Qatar. Têtes de séries, ils sont assurés d'éviter le Brésil, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et... le pays-hôte qatari, dont c'est le premier Mondial.

Mais des retrouvailles contre l'Allemagne ou la Suisse sont envisageables: la Mannschaft fait figure d'épouvantail dans le chapeau N.2, aux côtés des Helvètes mais aussi des Pays-Bas, finalistes en 2010. La Croatie, vice-championne du monde, apparaît également dans ce pot très dense, avec le Danemark, le Mexique, les Etats-Unis et l'Uruguay.

Les chapeaux N.3 et N.4 sont plus abordables mais contiennent quelques "outsiders", comme le Sénégal (pot 3), champion d'Afrique, ou l'ambitieux Cameroun (pot 4).

Seule certitude pour les Français, leurs trois adversaires proviendront tous de confédérations différentes, avec par exemple un pays européen, un sud-américain et un africain.

- Flou persistant -

France, Allemagne, Sénégal, Equateur serait un tirage compliqué. A l'inverse, un groupe avec Etats-Unis, Iran et Ghana semblerait plus abordable, dans l'optique des deux premières places qualificatives pour les huitièmes de finale.

Mais gare à l'excès de confiance: Allemands, écoeurés en 2018 par le Mexique, la Corée du Sud et la Suède, Espagnols en 2014, Italiens sortis en 2010 par des seconds couteaux (Paraguay, Slovaquie et... Nouvelle-Zélande), ou Français en 2002, ont tous été victimes de la "malédiction du tenant du titre", quasi systématiquement éliminé au premier tour au XXIe siècle. Seul le Brésil, sacré en 2002 et quart-de-finaliste en 2006, y a échappé.

Une part de flou demeurera néanmoins jusqu'au mois de juin dans trois des huit groupes du premier tour.

Trois tickets restent en effet en suspens: deux pour les vainqueurs des barrages intercontinentaux - Emirats arabes unis ou Australie contre Pérou, Costa Rica contre Nouvelle-Zélande -, un pour le lauréat des barrages européens impliquant l'Ukraine, l'Ecosse et le pays de Galles, reportés en raison de la guerre.

La Russie, sanctionnée par le monde sportif après l'invasion de l'Ukraine, n'aura pas sa place au Qatar: la Fifa l'a rapidement exclue de sa compétition phare.