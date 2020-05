Tony Parker s'affirme comme un successeur potentiel d'Aulas à l'OL

Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas (à gauche) et Tony Parker lors du match NBA entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets organisé à Paris le 24 janvier 2020FRANCK FIFE

"C'est parfait d'apprendre sur quatre ou cinq ans": Tony Parker a confirmé, vendredi sur OLTV, qu'il pourrait succéder un jour à Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique lyonnais, comme l'intéressé l'avait suggéré récemment dans la presse.

L'ex-star du basket doit entrer prochainement au conseil d'administration d'OL Groupe, la holding qui coiffe le club dirigé par M. Aulas (71 ans) depuis juin 1987.

L'annonce avait été faite début février et depuis, JMA est allé plus loin en imaginant de passer le relais à Parker.

"J'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top", avait-il déclaré à L'Equipe début avril.

"Je le dis par transparence et parce que ça me paraît évident. Je ne le dis pas parce que j'ai une idée derrière la tête et que j'en ai parlé avec Tony. Il n'y a aucune décision de prise ni de son coté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires", avait-il ajouté, précisant qu'il comptait partir autour de ses 75 ans, soit d'ici quatre ou cinq ans.

"C'est ce qu'il faut pour bien apprendre car présider OL Groupe ce n'est pas juste choisir l'entraîneur et les joueurs. C'est beaucoup plus costaud que cela", a déclaré Parker, 37 ans, sur la chaîne du club, avant d'évoquer son rôle actuel.

"Jean-Michel Aulas est quelqu'un que je respecte énormément et ce qu'il a fait est unique. J'aimerais juste que la marque OL, qui n'est pas trop réputée aux USA, soit reconnue à l'international comme un Barça ou un Real Madrid. Je vais accorder pas mal d'interviews pour faire connaître l'Olympique lyonnais", a confié l'ambassadeur de l'OL à l'étranger.

"Nous avons débuté avec le rachat, cet hiver, du club de football féminin américain du Reign FC à Tacoma (État de Washington), devenu OL Reign. C'était l'une de mes deux premières missions avec le rachat d'un club en Chine", a poursuivi le président du club de basket de l'Asvel Lyon-Villeurbanne (Élite), dont OL Groupe possède près d'un tiers du capital depuis décembre.

Et d'évoquer d'autres projets encore comme celui "d'investir dans un club NBA".

"Nous pouvons envisager beaucoup de choses. Avec Jean-Michel, nous avons beaucoup d'ambitions. Ce n'est pas seulement football et basket-ball. Nous avons commencé sur le e-sport et il y a le tennis qui va arriver", a-t-il conclu.