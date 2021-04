Un résultat qui n'arrange personne: Tottenham et Everton se neutralisent

Tottenham, avec Toby Alderweireld, a partagé 2-2 sur le terrain d'Everton, vendredi, lors de la 32e journée du championnat d'Angleterre.



Harry Kane a inscrit les deux buts des 'Spurs', ouvrant le score à la 27e minute et égalisant à la 69e. Gylfi Sigurdsson l'a imité chez les 'Toffees', réalisant un doublé (31e et 62e). Ce partage n'arrange aucune des deux équipes dans la course à l'Europe. Tottenham occupe la septième position avec 50 points, Everton suit à une longueur. West Ham, quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions, compte 55 points.