Tour d'Europe des stades: choc à Old Trafford, Coupe en Allemagne et Italie

Pas de compétition européenne cette semaine, mais le football continental ne s'arrête jamais: la Coupe est au programme en Italie et en Allemagne, avec notamment Augsbourg-Bayern Munich, et l'affiche du mercredi aura lieu au stade d'Old Trafford avec Manchester United-Tottenham.

- Espagne: retour au calme -

En Espagne, les affaires courantes reprennent après le clasico: le leader Real Madrid, vainqueur du FC Barcelone 3-1 dimanche, doit vite redescendre sur terre pour le déplacement à Elche mercredi (21h00), lors de la 10e journée intercalée de Liga.

Le Barça, deuxième du classement, espère récupérer quelques blessés (Hector Bellerin et Memphis Depay) d'ici à son match de clôture de cette journée contre Villarreal, jeudi (21h00) au Camp Nou. "On doit changer la dynamique dès maintenant !", a encouragé Xavi après le revers au Bernabéu.

Mardi (21h00), c'est un derby de la capitale qui attend l'Atlético Madrid: les Rojiblancos, autour d'un Antoine Griezmann retrouvé, reçoivent le Rayo Vallecano au Metropolitano pour tenter de conforter leur place sur le podium provisoire.

- Allemagne: le Bayern et la malédiction du 2e tour -

Vainqueur à vingt reprises de la Coupe d'Allemagne (le record), le Bayern Munich n'a plus passé le 2e tour depuis l'édition remportée début juillet 2020 contre Leverkusen. En janvier 2021, les Munichois, entraînés alors par Hansi Flick, s'étaient arrêtés contre Kiel (2e division) aux tirs au but et, dix mois plus tard, ils avaient été corrigés en octobre 2021 par le Borussia Mönchengladbach (5-0), alors que Julian Nagelsmann avait succédé à Flick sur le banc.

Mercredi (20h45), les décuples champions d'Allemagne en titre se déplacent à Augsbourg, qui les a battus 1-0 en championnat le 17 septembre, mettant fin à une série de 87 matches consécutifs en Bundesliga avec au moins un but des Munichois.

Tenant du titre, le RB Leipzig sera opposé à Hambourg dès mardi (18h00).

- Angleterre: les poursuivants veulent en profiter -

La 12e journée de Premier League, de mardi à jeudi, se joue sans le leader Arsenal et son dauphin Manchester City, dont l'affrontement a été reporté, les Gunners devant jouer jeudi un match de Ligue Europa contre le PSV Eindhoven, reporté le 15 septembre suite au décès de la Reine d'Angleterre. En leur absence, leurs poursuivants sont à l'affût.

C'est le cas de Tottenham, troisième à égalité de points avec les Citizens. Une victoire chez le cinquième Manchester United, mercredi (21h15), les placerait à un point seulement d'Arsenal.

A quatre points de City, mais avec un match en moins que le trio de tête, Chelsea effectue un court déplacement à Brentford (9e), mercredi à 20h30, porté par sa série de cinq victoires de suite, toutes compétitions confondues.

Liverpool, relancé par sa victoire contre City (1-0) dimanche, accueillera West Ham (12e). Encore 8e seulement, avec treize points, les Reds ont besoin d'enclencher une série s'ils veulent se rapprocher dans un premier temps des places européennes, voire du podium.

- Italie: un tour de Coupe sans ténors -

En Coupe d'Italie, les choses sérieuses ne débuteront qu'en janvier avec l'entrée en lice en 8es de finale des huit meilleures équipes de Serie A de la saison dernière, dont le tenant du titre l'Inter Milan.

Pour les autres, il reste encore un obstacle à passer cette semaine avec les 16es de finale concernant sept formations de première division (cinq ont été éliminées dès les 32es en août) et neuf de deuxième division.

Udinese-Monza, mercredi (21h00), sera la seule opposition entre représentants de l'élite, avec en perspective pour le vainqueur un choc contre la Juventus en huitième.

L'AC Milan rencontrera en janvier le vainqueur de Torino-Cittadella et l'Inter celui du match opposant deux équipes de Serie B, Parme-Bari.

