Tour d'Europe des stades: le Barça en pleine remontée, la Coupe en Angleterre

Quarts de la Coupe en Angleterre, duel Barça-Real Sociedad en Espagne, match de l'Inter Milan en suspens... Après l'épilogue des huitièmes de Ligue des champions, les clubs abordent un dernier week-end animé dans leurs championnats respectifs, juste avant la trêve internationale fin mars.

- Espagne: le Barça talonne l'Atlético -

En Espagne, l'Atlético Madrid sent le souffle du FC Barcelone sur sa nuque : le leader "colchonero" (63 pts) reçoit le relégable Alavés pour tenter d'accroître son avance en tête du classement dimanche en début de soirée (17h30 GMT), juste avant l'affiche du week-end, le match du renaissant Barça (2e, 59 pts) sur la pelouse de l'ambitieuse Real Sociedad, à Saint-Sébastien (20h00 GMT).

Après sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions mardi, le Real Madrid (3e, 57 pts) aborde pour sa part un déplacement à sa portée à Vigo, samedi (15h15 GMT), avec l'obligation de gagner pour rester en course pour le titre.

- Allemagne: les cadors luttent à distance -

Course-poursuite à distance sans grosse affiche ce week-end en Bundesliga, où les six premières équipes ne se rencontrent pas entre elles.

Le Bayern, en tête avec quatre points d'avance sur Leipzig, reçoit samedi le promu Stuttgart (14h30 GMT), alors que le RB ouvre les hostilités vendredi soir en match avancé chez un autre promu, Bielefeld, actuellement à la lutte pour le maintien.

Chez le "Rekordmeister", l'actualité s'est déplacée en dehors du terrain, avec la brouille publique entre l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, à propos des choix de recrutement.

"Nous avons réglé cela, dans le meilleur intérêt du club. C'était une courte conversation et nous sommes très optimistes pour l'avenir", a lancé Flick mercredi, saluant l'importance de cette clarification "pour nous deux, pour l'équipe et pour le club".

A suivre également samedi: le déplacement de Dortmund à Cologne (14h30 GMT). Le Borussia de Erling Haaland est toujours 5e, une place qui pour l'heure ne le qualifierait pas pour la prochaine Ligue des champions, alors que le BVB disputera les quarts de l'épreuve-reine européenne début avril.

- Italie: pause forcée pour l'Inter –

L'Inter Milan, en mode TGV sur la phase retour (huit victoires en huit matches), est à l'arrêt: après quatre cas de Covid-19 dans l'effectif, dont le capitaine Samir Handanovic, les autorités sanitaires ont mis les Nerazzurri à l'arrêt pour quatre jours, en interdisant la tenue du match et en retenant au passage les internationaux qui devaient partir dimanche et lundi, selon le club.

Distancés à neuf et dix points des Intéristes, Milan (2e) et la Juventus (3e) vont profiter de cette pause forcée du leader pour se rapprocher: contre la Fiorentina (13e) pour Milan et son buteur de retour Zlatan Ibrahimovic, juste avant de retrouver la vie d'international avec la Suède; face au Benevento (16e) pour la Juve et sa star Cristiano Ronaldo, désormais tourné vers la conquête du titre du meilleur buteur de Serie A (23 buts) après l'avoir été en Angleterre et en Espagne.

Dimanche soir, la Roma accueille Naples - deux équipes ex aequo à la 5e place - dans un match comptant double dans l'optique de la qualification pour la Ligue des champions.

L'occasion pour la Roma de surmonter enfin son incapacité chronique à battre les équipes de haut de tableau, l'opportunité pour Naples, après la victoire à Milan (1-0), de confirmer son redressement depuis son élimination en Ligue Europa (3 victoires, 1 nul).

- Angleterre: un week-end de Coupe -

Place à la Coupe d'Angleterre: Manchester City, Chelsea et Manchester United sont les dernières grosses écuries en lice au stade des quarts de finale, où les Red Devils iront défier Leicester dimanche (17h00 GMT).

Qualifiés brillamment pour les quarts de Ligue des champions, City et Chelsea sont respectivement opposés à Everton et Sheffield United.

Quelques matches de Premier League sont également intercalés durant le week-end, avec un choc intéressant entre West Ham et Arsenal dimanche (15h00 GMT), avant Aston Villa-Tottenham (19h30 GMT).

