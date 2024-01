Tour d'Europe des stades: débuts de De Rossi en Italie, Leverkusen se teste en Allemagne

En Italie, Daniele De Rossi, icône de la Roma, fait ses débuts à la tête des Giallorossi en remplacement du tempétueux José Mourinho limogé mardi, tandis qu'en Allemagne et en Espagne, Leverkusen et Gérone, surprenants leaders, vont tenter de maintenir à distance, le Bayern et le Real, leurs puissants dauphins.

. Angleterre: Arsenal, nouveau souffle?