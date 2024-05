Tour d'Europe des stades: le Real, le Bayern et Dortmund en gestion

Partager:

Le duel à distance pour le titre de Premier League continue ce weekend entre Arsenal et Manchester City, alors que le Real Madrid en Espagne, et le Bayern Munich et le Borussia Dortmund en Allemagne devront gérer un match coincé entre les deux manches de demi-finales de Ligue des champions. . Allemagne: Dortmund et le Bayern la tête à la C1

Dans un championnat d'Allemagne où (presque) tout est déjà acté au sommet, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich abordent la 32e journée l'esprit tourné vers la Ligue des champions et les demi-finales retour, respectivement à Paris mardi et à Madrid mercredi. Grâce à son succès 1-0 contre le Paris SG à domicile, le Borussia a assuré à l'Allemagne une cinquième place supplémentaire pour la prochaine Ligue des champions, qui lui revient puisque le club de la Ruhr est assuré de finir dans les cinq premiers de Bundesliga. Cinquièmes avec 57 points, les hommes d'Edin Terzic reçoivent samedi (15h30) Augsbourg (8e), sachant que le PSG dispose de six jours sans match pour préparer le match retour.

Le Bayern (2e, 69 points) se déplace à Stuttgart (3e, 64 points), deux clubs assurés de jouer la saison prochaine la C1 (une première depuis 15 ans pour le club souabe). Sacré champion d'Allemagne le 14 avril, le Bayer Leverkusen a encore trois matches pour devenir le premier club allemand invaincu sur une saison complète de Bundesliga, avec une première étape dimanche à Francfort (6e). . Angleterre: bagarre à tous les étages