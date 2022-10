Tout a basculé: Cristiano Ronaldo a refusé l'offre de Manchester City après un étrange appel... à 3h du matin

Cristiano Ronaldo est au cœur d'un nouveau livre, qui doit paraître le mois prochain, mais dont des extraits sont publiés en guise de teasing. Ce livre, "Messi VS Ronaldo: une rivalité, deux génies et l'ère qui a transformé le jeu", revient sur la rivalité historique entre Messi et Ronaldo, qui a, il est vrai, marqué le football ces 20 dernières années.

Dans ce livre, l'auteur raconte notamment, sur base de divers témoignages, qu'un homme a fait capoter l'arrivée de CR7 à Manchester City. Et cet homme, ce serait Rio Ferdinand. L'ancien coéquipier de Ronaldo aurait en réalité convaincu le Portugais d'opter pour un retour à United par un appel téléphonique en pleine nuit. Il aurait ainsi joint le joueur à 3h du matin, ayant une longue conversation avec lui avant que l'affaire ne se boucle parfaitement. Et que Manchester City ne perde la main.

Parfois, ça se joue à rien !