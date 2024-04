Transfert: Los Angeles FC, l'avenir californien d'Olivier Giroud

Un autre champion du monde au "Golden State". A compter du 1er août, le recordman de buts avec les Bleus, 57 en 131 sélections, revêtira le maillot noir et or de la mégalopole de l'Ouest américain.

Giroud va signer pour un an et demi, plus une année en option, a-t-on appris mardi auprès de son entourage, confirmant des informations de RMC et du Parisien.

Après l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet), il rejoindra sa nouvelle équipe. Cela signifie qu'il ne pourra donc pas renforcer l'équipe de France pour les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).

L'attaquant, qui fêtera ses 38 ans le 30 septembre, imaginait depuis quelques temps cette fin de carrière en Californie, où il va côtoyer à nouveau son meilleur ami en équipe de France, Hugo Lloris. L'ex-capitaine des Bleus, qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022, a signé au LAFC cet hiver.