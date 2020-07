Traumatisé par un cambriolage, Franck Ribéry menace de quitter l'Italie: "Ma famille passe avant tout" (vidéo)

Franck Ribéry pourrait ne plus être un joueur de la Fiorentina très longtemps. Le Français a en effet subi un cambriolage ce dimanche soir, alors qu'il affrontait Parme avec son club. La vidéo partagée par l'ancien international français montre un appartement ravagé par des voleurs, qui se sont emparés de sacs et bijoux appartenant à la compagne du joueur.

Cet incident inquiète visiblement Ribéry, qui a publié un message en réponse quelques heures plus tard. Il y fait part d'un grand sentiment d'insécurité. "Oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux mais al Hamdoulillah ce n'est pas l'essentiel", a d'abord précisé le joueur. "Ce qui me choque, c'est cette impression d'être à poil, ça, ça ne passe pas. Je ne l'accepte pas. Grâce à Dieu, ma femme et mes enfants étaient en sécurité à Munich. Mais comment avoir confiance aujourd'hui ? Comment me sentir bien ici après ça ?", s'interroge-t-il ensuite.

Avant d'évoquer un départ potentiel. "Je ne cours pas après les millions, on ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon, parce que c'est passionnel", écrit le Français. "Mais passion ou pas, ma famille passe avant tout. Nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être", ponctue-t-il en fin de message.

Une porte ouverte à un transfert cet été ?



