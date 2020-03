Très mauvaise nouvelle pour Liverpool: son gardien Alisson Becker manquera le choc contre l'Atlético Madrid

Le gardien brésilien de Liverpool, Alisson Becker, touché à une hanche, sera forfait samedi pour la réception de Bournemouth pour la 29e journée, et surtout pour le huitième de finale retour en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid.



"Malheureusement, +Ali+ est forfait", a déclaré l'entraîneur Jürgen Klopp en conférence de presse. "Il n'est pas disponible pour demain (samedi) et pas pour la semaine prochaine".



Cette absence est une très mauvaise nouvelle pour les Reds qui ont perdu 1-0 il y a trois semaines en Espagne et qui auront fort à faire, mercredi à Anfield Road, s'ils veulent pouvoir continuer à défendre leur trophée.



Liverpool reste sur une série de prestations décevantes, ayant perdu son invicibilité en championnat lors de la dernière journée contre l'avant-dernier au coup d'envoi, Watford (3-0), avant d'être éliminé mardi en huitième de finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea (2-0).



"Il a eu un petit accident à l'entraînement avant le match contre Chelsea. On pensait tous que ce n'était rien et il n'aurait pas joué de toute façon", laissant Adrian démarrer le match à Stamford Bridge, a précisé le coach.



Il n'a en revanche pas été très précis sur la nature de la blessure ni sur la durée de son indisponibilité.



"C'est musculaire. Léger. Dans la région de la hanche. Un petit muscle. Vous (en tant que journalistes), vous pourriez tous continuer à faire votre travail mais pour un gardien professionnel, c'est différent", a-t-il ironisé.



En l'absence du Brésilien, c'est le remplaçant espagnol Adrian qui devrait le suppléer, mais ce dernier, fautif notamment sur l'ouverture du score de Chelsea mardi, affiche une moyenne de 1,25 but encaissé par match contre 0,52 pour Alisson.



Pour ce match capital dans sa saison, Liverpool sera aussi privé de façon certaine de son capitaine Jordan Henderson, tout comme de Xherdan Shaqiri. En revanche, Naby Keita est de retour à l'entraînement, a indiqué Klopp.