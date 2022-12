Trois Argentins sifflés mais Griezmann ovationné: les supporters de l'Atlético ont réservé un drôle d'accueil aux joueurs du Mondial (vidéos)

Avant la rencontre entre l'Atlético de Madrid et Elche (2-0), les trois champions du monde 2022 des Colchoneros ont été présentés au public du Wanda Metropolitano. Médaille autour du cou, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina et Angel Correa ont pénétré sur le terrain peu avant le coup d'envoi. Mais surprise, ils ont été accueillis par une véritable bronca. On aurait pourtant pu s'attendre à autre chose.

Selon le quotidien Marca, les sifflets étaient en fait adressés à Rodrigo de Paul. Les supporters madrilènes auraient à travers de la gorge les mauvaises prestations du joueur sous leur maillot. "Les tribunes ne pardonnent pas le fait que De Paul ait montré un niveau bien inférieur avec l’Atlético qu’il n’a eu avec l’Argentine", indique Marca.

Au contraire de ses équipiers, c'est sous une véritable ovation qu'Antoine Griezmann est rentré sur le terrain. 11 jours après sa finale perdue avec la France, le milieu de terrain était déjà de retour dans le 11 de base de Diego Simeone.