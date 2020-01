Trois penaltys, trois arrêts... mais deux gardiens: la D3 turque nous a régalé ce weekend

La scène la plus surréaliste de ce weekend s'est sans nul doute déroulée en Turquie. L'Usak Spor recevait dimanche après-midi son rival d'Ergeje Velimese. Une rencontre dont, soyons honnêtes, personne n'avait grand-chose à faire à l'origine. Pour la petite histoire, les locaux menaient tranquillement 2-0 quand la rencontre a basculé dans le mythique.

Les visiteurs vont d'abord recevoir un penalty. Le frappeur s'élance et voit son tir être stoppé par Ersin Alydin, qui ne cache pas sa joie... de courte durée. Ce dernier est averti pour être sorti de sa ligne trop vite. Le penalty est donc tiré à nouveau et encore une fois écarté par le gardien, qui croit avoir fait le plus dur. C'était avant d'être exclu pour avoir fait la même erreur qu'au tir précéant.

Il sera donc remplacé par un défenseur, Levent Aktug, pour le troisième penalty. Miracle, ce dernier sera stoppé et restera dans les mémoires du club d'Usak Spor. Des images géniales, dont on ne se lasse pas !