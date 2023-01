Trompé par sa copine, un joueur de foot pète un câble: sa vengeance fait le buzz (vidéo)

Riche d'une carrière commencée il y a presque 20 ans, Halford n'est pas vraiment connu du grand public. Il a passé la majeure partie de sa carrière dans des clubs du ventre mou de Premier League ou dans les divisions inférieures. Mais s'il fait parler de lui aujourd'hui, ce n'est pas pour ses performances sur le terrain.

Trompé par sa copine, le joueur de 38 ans a pété un câble. Il a purement et simplement balancé toutes les affaires de son ex par la fenêtre. Une manière de bien lui faire comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue chez lui.

"J'ai été bien trop long, mais j'ai enfin éliminé les affaires de mon ex infidèle", a écrit le joueur (en version polie) en publiant la vidéo sur son compte Twitter.