Trop c'est trop: après l'humiliation à Liverpool, l'entraîneur de Manchester United annonce "six, sept, huit, peut-être 10 nouveaux joueurs"

Manchester United s'est fait corriger par son rival historique Liverpool, hier soir à Anfield. Une défaite 4-0 marquée par une minute d'applaudissement pour soutenir Cristiano Ronaldo qui a perdu son fils nouveau-né.

Après le match, l'entraîneur des Mancuniens n'a pas caché sa déception et a fait une comparaison sans équivoque avec son rival. "Lorsque Jürgen Klopp est arrivé, Liverpool a élevé non seulement l'équipe, mais aussi le club et la ville à un autre niveau. C'est ce qui doit se passer avec nous dans les prochains mercatos."

Pour Rangnick, qui quittera le poste d'entraîneur à la fin de la saison pour prendre un rôle de consultant au club, Liverpool a "six ans d'avance sur nous maintenant." Pour combler ce retard, il n’y pas mille solutions pour l'Allemand: "Ce n'est pas difficile à analyser. Pour moi, il est clair qu'il y aura six, sept, huit, peut-être dix nouveaux joueurs. Avant de signer ces joueurs, vous devez savoir comment vous voulez jouer."

Concernant la performance de son équipe sur le terrain, l'homme de 63 ans "ne pense pas que nous ayons déjoué. Ils sont juste meilleurs que nous. Ils ont 25 Formule 1 dans leur équipe."

Le futur remplaçant de Rangnick à la tête des Red Devils devrait être l'actuel coach de l'Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag. L'officialisation arrivera dès que les deux clubs auront réglé les détails de la clause libératoire du technicien.