Trophée des champions: Luis Enrique, symbole de la nouvelle ère du PSG

Depuis l'été, l'ancien sélectionneur de l'Espagne tente de mettre en place sa philosophie de jeu à Paris, orientée sur la possession du ballon, tout en exigeant une discipline et un grand professionnalisme à ses joueurs à l'entraînement et en dehors.

Arrivé l'été dernier pour incarner un nouveau projet collectif, porté vers l'offensive et moins basé sur les stars, l'entraîneur du PSG Luis Enrique n'a pas encore totalement imprimé sa patte sur sa nouvelle équipe mais il peut déjà s'offrir un premier titre avec le Trophée des champions, mercredi (20h45) contre Toulouse au Parc des Princes.

"Mon idée est de faire en sorte que le PSG ait des solutions infinies en attaque, j'ai des équipes qui dominent, l'équipe adverse doit s'adapter contre nous et pas nous à eux", confiait l'Espagnol âgé de 53 ans début novembre, et "il faut avoir de la diversité pour ne pas être facile à défendre, on est toujours au début de ce processus".

Depuis, il a assuré que son équipe a encore des progrès à réaliser et qu'elle sera "meilleure en février", au moment où Paris jouera la double confrontation en huitièmes de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad (aller le 14 février au Parc des Princes, retour le 5 mars à Saint Sébastien).

"Le coach a ses principes" notamment de "partir de derrière" avec des relances courtes", commentait le capitaine Marquinhos. "On comprend de mieux en mieux sa philosophie, on connaît mieux le coach, on va essayer avec notre personnalité de faire de notre mieux", expliquait le Brésilien mi-décembre à Dortmund avant le dernier match crucial de phase de groupes.