Trophées Fifa 2023: la surprise Messi, l'évidence Bonmati

L'Argentin Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de l'année 2023 devant Erling Haaland et Kylian Mbappé, un choix surprise annoncé lundi à la cérémonie "Fifa The Best", où l'Espagnole Aitana Bonmati a poursuivi sa razzia de titres chez les femmes.

Le Ballon d'Or de 36 ans a obtenu 48 points, à égalité avec Haaland, lequel était favori en vertu de l'avalanche de buts déclenchée pour Manchester City, avec qui il a réalisé le triplé Ligue des champions-championnat-Coupe d'Angleterre.