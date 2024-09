"Tu n'es qu'une m****": une star du Real Madrid craque et insulte un arbitre en pleine rencontre

L'arbitre ne l'a pas entendu et n'a donc pas réagi sur le moment, tandis que Carlo Ancelotti a remplacé son joueur 5 minutes plus tard pour éviter qu'il ne soit exclu, lui qui semblait toujours énervé sur le terrain. Si l'insulte est confirmée, Jude Bellingham peut être poursuivi par l'instance disciplinaire du football espagnol. La presse espagnole évoque une possible suspension, mais il est encore tôt pour se prononcer à ce sujet, évidemment.