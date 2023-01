Un accueil royal: le club de Brighton félicite son joueur argentin, champion du monde, d'une magnifique manière (vidéo)

Revenir dans son club en étant champion du monde doit être une sensation géniale, mais revenir en étant félicité par toute l'équipe doit être encore mieux.

Alexis Mac Allister, tout fraîchement couronné d'un titre de champion du monde, était de retour au sein de son club de Brighton ce lundi. Après quelques jours de congé bien mérité, l'Argentin reprenait l'entraînement en ce début d'année.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son club sait dire "bravo". Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du club, on peut voir que Mac Allister a été félicité par tout le staff de Brighton, avec applaudissement et cotillons.

De magnifiques images, comme on les aime !