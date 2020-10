Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a désigné Manchester United comme adversaire pour le Paris Saint-Germain jeudi en fin d'après-midi.

L'équipe de Neymar et Kylian Mbappé n'est pas tombée sur le FC Barcelone, mais sur les Red Devils, dont la dernière visite au Parc des princes, en mars 2019, avait été un cauchemar pour les champions de France. En 8e de finale retour, un penalty dans les arrêts de jeu de Marcus Rashford (3-1) avait offert une qualification miraculeuse aux "Red Devils", battus 2-0 à l'aller, et couvert d'humiliation les Parisiens.

En marge de ce tirage au sort, le jeune attaquant anglais a d'ailleurs raconté une histoire à propos de son ancien coéquipier Romelu Lukaku sur Twitter.

"Laissez moi vous raconter une histoire sur Romelu Lukaku. On joue le PSG au retour avec très peu d'espoir de qualification après notre défaite. Après deux minutes, Lukaku marque le premier but. Après 30 minutes, Lukaku marque encore. Il nous faut un but de plus pour se qualifier. 94e minute, pénalty pour nous. Romelu prend la balle et me la donne. Il savait que c'était mon moment. Il savait que c'est moi qui allais récolter toutes les louanges en marquant ce but et il l'acceptait, mettant de côté que c'était surtout grâce à lui qu'on était là. Cela vous résume tout ce que vous devez savoir sur Romelu Lukaku. Altruiste, un fantastique joueur d'équipe. Jamais réticent à se mettre en retrait pour laisser les autres briller. C'est mon frère et je l'apprécie pour ça", a-t-il écrit sur le réseau social.