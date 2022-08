Un ancien défenseur de Manchester pousse Ronaldo vers la sortie: "Cela a un impact sur le groupe"

Jaap Stam a fait les beaux jours du Théâtre des Rêves et a surtout fait cauchemarder ses adversaires. Le rugueux défenseur néerlandais, qui aura passé 3 saisons à Manchester United, n'a pas oublié son caractère bien trempé dans les vestiaires de l'Ajax, club dans lequel il a fait une grosse partie de sa carrière.

Alors que la situation de Cristiano Ronaldo est toujours incertaine, la légende néerlandaise a donné son avis sur le comportement de Ronaldo, qui veut vraisemblablement partir de Manchester, mais seulement pour aller dans un club qui joue la Ligue des Champions.

"Cela peut avoir un impact"

"On sait tous qui est Ronaldo et ce qu'il a pu apporter au club par le passé", a-t-il débuté. "Mais si un joueur n'est pas heureux et veut partir, il faut savoir dire au revoir et chercher quelque chose ailleurs".

Pour Jaap Stam, le fait que Ronaldo reste dans l'attente désespérée d'un club du top voulant bien l'accueillir aurait un impact sur les autres joueurs. "S'il est dans le vestiaire et qu'il n'est pas lui-même, qu'il veut partir, qu'il est de mauvaise humeur, alors oui ça a un impact sur le groupe". Pour Stam, ce problème aurait déjà du être réglé la saison dernière pour qu'United puisse démarrer convenablement son année. "Il savait déjà à l'époque qu'il ne jouerait pas la Ligue des Champions. Il aurait dû se décider avant".

La saga Ronaldo n'est pas terminée, et visiblement, tout le monde a son mot à dire.