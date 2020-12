Romelu Lukaku ne fait visiblement pas partie des joueurs appréciés par Antonio Cassano. L'ancien international italien n'a pas hésité à le tacler violemment dans une émission diffusée sur internet.

Antonio Cassano a visiblement un problème avec Romelu Lukaku. Le Diable Rouge n'a pas encore su convaincre l'ancien international italien. Il l'avait déjà exprimé il y a une dizaine de jours, affirmant qu'il avait "deux morues à la place des pieds". Il a récidivé sur Twitch, où il participait à un débat.

Dans un échange avec Nicola Ventola, qui affirmait préférer Lukaku à Benzema à âge égal, Cassano a fait preuve d'une violence rare. "Chaque fois qu'il essaie de contrôler un ballon, il s'en va à 50 mètres. Il a des pieds carrés et n'a jamais gagné de trophée. Seul un fou comme toi préférerait Lukaku à Benzema", a lâché l'Italien. Avant de poursuivre dans la même lignée. "Si tu dois choisir entre Lukaku et un autre attaquant de haut niveau, tu prends toujours l’autre. Si tu dois choisir entre Lukaku et une ‘Scamorza’ (un joueur faible), tu prends Lukaku. Il y a un tas de joueurs qui sont meilleurs que lui en attaque", a-t-il conclu.

Des propos qui, sans nul doute, donneront du grain à moudre à notre compatriote. Ce dernier a inscrit 14 buts en 16 matchs cette saison.

