Un ancien joueur de Chelsea raconte les sorties et les beuveries de l'époque: il balance même des noms

L'ancien international irlandais Damien Duff (41 ans) s'est quelque peu lâché lors d'une interview avec le podcast Open Goal. L'ex-joueur de Chelsea a révélé plusieurs anecdotes sensibles sur le vestiaire des Blues lors de son passage à Stamford Bridge (2003-2006).

"Même lorsque nous jouions 60 ou 70 matchs par saison, nous sortions ensemble en ville, tous excités. Nous sortions tout le temps. Certains joueurs étrangers allaient et venaient. Ils sortaient, ne buvaient pas et se sentaient bien le lendemain alors que les mecs britanniques, irlandais et islandais sortaient et se mettaient minables. C'était chaque semaine. C'était la norme. Cela créait un bon lien entre tout le monde...", a-t-il confié. "Je n'ai jamais voulu faire partie du groupes des Anglais. Ils s'appelaient toujours 'The Bulldogs', il y avait Bridgy (Wayne Bridge, ndlr), Lamps (Frank Lampard, ndlr), JT (John Terry, ndlr), deux membres du staff médical anglais. Eidur (Gudjohnsen) y a participé. A cause de mon côté irlandais, je me disais: 'Je veux faire partie de votre groupe mais vous ne m'appelez pas un bouledogue'".

Recruté par le Russe Roman Abramovitch à l'été 2003, Duff a remporté deux titres de champion, une Coupe de la Ligue et un Community Shield lors de son passage chez les Blues.