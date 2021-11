L'ancienne gloire du football irlandais, Roy Keane, n'est pas du genre à se priver d'une bonne prise de parole. Toujours tranchant, le consultant de Sky Sports ne croit plus en Solskjaer, le coach de Manchester United. Il l'a clairement répété, encore ce weekend, après la défaite face à Manchester City.

Après son émission, l'ancien joueur des Red Devils est descendu signer des autographes devant Old Trafford. C'est là qu'un supporter est venu lui demander des comptes au sujet de Fred, que Keane ne voit plus comme une bonne option. Le ton est rapidement monté et Keane a perdu patience. "Tu as bu quelques verres... tu as bu deux pintes et tu es ivre", a lâché l'ancien joueur, qui a ensuite quitté le site en colère.