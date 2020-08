Un ancien président de la FIFA tance Mbappé pour son raté en finale de la Ligue des Champions

Sepp Blatter est revenu sur la finale de la Ligue des Champions. Selon l'ancien président de la FIFA, le Bayern a mérité son succès, tandis que Kylian Mbappé peut nourrir de gros regrets.

La finale de la Ligue des Champions s'est soldée par un succès 0-1 du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Un trophée, le sixième dans cette compétition, qui réjouit les Bavarois. Les Parisiens, eux, doivent encore digérer d'être passé si près du graal européen.

Interrogé au sujet de cette rencontre, Sepp Blatter s'est montré sévère. L'ancien président de la FIFA a d'abord abordé l'aspect collectif de la rencontre au micro d'Europe 1. "L’équipe du Bayern avait plus de volonté. Elle avait plus, je dirais, cette ‘grinta’ pour gagner ce match. Le PSG, je pense qu’il se base plus sur les deux grandes vedettes. Et ces deux grandes vedettes, eh bien cette fois-ci… Ce n’était pas nécessairement ce qu’on attendait. Surtout pas de Neymar !", a-t-il déclaré.

Il s'est ensuite attardé sur le cas Mbappé. Le Français a manqué quelques grosses occasions, dont une en toute fin de seconde période. De quoi frustrer Blatter, qui n'a pas hésité à le tacler. "Mais aussi dans une situation, juste avant la mi-temps, Mbappé, sur son pied droit… Ce ballon à 9 ou 10 mètres, on le met dans les filets. Moi, je l’aurais mis dans les filets !".

Une petite pique qui risque de faire sourire le Français.