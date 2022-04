Surréalisme en Allemagne: un arbitre accusé de coups et blessures après avoir sifflé trop fort

Le football amateur allemand est au cœur d'un fameux buzz. La faute à une scène survenue dans un match de division régionale et arbitré par un certain Pierre Hackler, un arbitre bénévole. Ce dernier a donné de sa personne, vivant une rencontre animée avec 8 cartons jaunes et 10 buts, selon ses propos relayés par So Foot.

Mais une scène va faire basculer sa vie pour un court instant. À l'heure de jeu, les supporters et les joueurs ont commencé à s'énerver sur l'arbitre, qui a sifflé pour que les joueurs se dispersent. Ce qui a posé un grave problème. "J'ai sifflé, puis un joueur à ma droite s'est tenu l'oreille en se tordant de douleur. Il n'arrêtait pas de me crier dessus pour me demander pourquoi je le sifflais dans l'oreille. Il n'arrivait plus à se contenir et quand il m'a traité de "bâtard", je l'ai exclu du terrain", explique Pierre Hackler.

Il a ensuite reçu une lettre d'avocat l'informant qu'il était poursuivi pour coups et blessures, le joueur souffrant d'acouphènes. Le tribunal pénal a déjà abandonné l'affaire, mais cela peut encore se jouer devant la justice civile. Une affaire incroyable.