Un artiste qui parle d'un autre: Eden Hazard vante les mérites de Kevin De Bruyne (vidéo)

Interrogé par Manchester City dans le cadre d'un documentaire sur Kevin De Bruyne, Eden Hazard n'a pas manqué de faire l'éloge de son coéquipier en sélection. Il en parle comme d'un leader sur le terrain.

Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont sans doute nos deux plus grands artistes. L'un est aujourd'hui en difficulté au Real Madrid, l'autre brille de mille feux à Manchester City. Mais les deux hommes s'apprécient et ça se voit.

Eden Hazard n'a ainsi pas hésité à dresser un portrait flatteur de son coéquipier chez les Diables Rouges. Interrogé par Manchester City, qui va dévoiler tout à l'heure un documentaire sur son joueur belge, Hazard n'a pas caché son respect.

"Si il a quelque chose à dire, il le dit", commente le numéro 10. Avant de laisser glisser une petite confidence. "C'est le genre de joueur qui, lorsqu'il n'est pas content de vous sur le terrain, vient vous le dire. Et on doit l'accepter. Je joue comme ailier ou attaquant et Kevin est derrière moi. Parfois, il voit des choses que je ne vois pas. Donc je fais ce qu'il dit", poursuit-il avec un sourire.

Il l'a ensuite décrit comme un "leader sur le terrain, de par sa position". "On parle beaucoup, sur le terrain mais aussi en dehors. On se parle souvent", termine le Diable Rouge. Ces deux hommes se retrouveront sans doute en octobre lors de la prochaine trêve internationale.