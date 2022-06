Un baiser entre Pep Guardiola et José Mourinho: le coup de pub incroyable d'un festival espagnol (photo)

Le Primavera Sound Festival s'est offert un fameux coup de promo. Le festival de musique organisé en Espagne a en effet lancé la promotion de son édition 2023 en réalisant une fresque sur un mur, laquelle montre José Mourinho et Pep Guardiola en train de s'embrasser.

Les deux hommes, considérés comme les plus grands rivaux lorsqu'ils s'affrontaient à la tête du Real Madrid et du Barça, ont donc été utilisés dans cette œuvre symbolique. En effet, l'idée était de reproduire le baiser fraternel socialiste, peint à l'époque sur le mur de Berlin. Le résultat est saisissant et la fresque fait déjà le tour du monde.