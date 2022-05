Romelu Lukaku était titulaire avec Chelsea, ce samedi, contre Wolverhampton. Devenu réserviste ces derniers mois, le Diable Rouge voulait absolument saisir son opportunité. Il a réussi à le faire en début de seconde période.

Il va d'abord provoquer un penalty et le transformer par lui-même. 5 minutes plus tard, il profitait d'une erreur de la défense pour tromper la vigilance du gardien, inscrivant ainsi son deuxième but de l'après-midi. Bon pour la confiance !