Un champion du monde français a vendu sa médaille du Mondial 2018 aux enchères

Un joueur de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018 en Russie a vendu sa médaille aux enchères pour une valeur de 65.000 euros. La maison de vente aux enchères Julien's Auctions n'a pas précisé le nom du joueur.

Des médailles d'or de la Coupe du monde 1994 et de la Coupe du monde 2002, toutes les deux remportées par le Brésil, avaient également été mises aux enchères. Elles ont rapporté respectivement 44.000 et 46.000 euros. Des effets personnels d'une des légendes du basket mondial Kobe Bryant, décédé tragiquement en janvier dernier, ont été également connu un immense succès, générant 202.590 dollars (185.000 euros), soit huit fois plus que les estimations.