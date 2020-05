Un coéquipier du Diable Rouge Christian Kabasele "surpris" d'être testé positif au Covid-19: "Je n'ai pas vraiment quitté la maison"

Le défenseur de Watford Adrian Mariappa a confirmé qu'il était un des membres de Watford testés positifs aux Covid-19. Les deux autres sont des personnes de l'encadrement.



"C'était une grande surprise parce que je n'ai pas vraiment quitté la maison, mis à part pour faire un peu d'exercice et une promenade avec les enfants", a expliqué Adrian Mariappa au Daily Telegraph. Les trois membres de Watford "vont à présent s'auto-isoler pour sept jours, conformément aux protocoles établis dans les directives de la Premier League, avant d'être testés à une date ultérieure", a précisé le club anglais de Christian Kabasele. Mardi, alors que les clubs ont pu reprendre l'entraînement par petits groupes en vue d'une reprise du championnat espérée pour la mi-juin, la Premier League a annoncé que six joueurs ou membres de l'encadrement des clubs sont positifs au Covid-19 à l'issue des tests effectués les 17 et 18 mai.