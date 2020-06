Un de ses fans s'est fait voler un maillot: le geste génial d'un joueur de l'Olympique de Marseille (photo)

Alvaro Gonzalez a encore gagné des points dans le coeur des supporters marseillais. Le joueur espagnol a volé au secours d'un fan, qui venait de se faire voler un maillot floqué du nom de son joueur préféré.

Les réseaux sociaux ont montré leur meilleur visage, hier. Sur Twitter, un supporter marseillais avait expliqué s'être fait voler un maillot qu'il venait d'acheter. Le nom floqué au dos de ce dernier était celui d'Alvaro Gonzalez, prêté à Marseille en provenance de Villarreal. "Je viens d'aller récupérer mon maillot de l'OM que j'avais déposé hier pour qu'on me le floque Alvaro Gonzalez au Puma de Paris et on m'a arraché le sac dans la rue en rentrant. Vous me conseillez d'aller porter plainte ou ça sert à rien?", avait écrit ce fan.

Un tweet qui est arrivé jusqu'aux oreilles de l'Espagnol, qui a décidé de lui répondre. "Tranquille mon ami, je vous donne le nouveau maillot", a écrit le défenseur olympien, suscitant une vague de compliments. Le club marseillais a déjà confirmé son intention de lever l'option d'achat de Gonzalez, qui devrait donc rester à Marseille.