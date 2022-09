Un derby magnifique: l'AC Milan s'en sort de justesse contre l'Inter (vidéos)

L'AC Milan, avec Charles De Ketelaere titulaire et Divock Origi et Alexis Saelemaekers en sortie de banc, s'est imposé 3-2 contre l'Inter dans le derby milanais, samedi lors de la 5e journée de Serie A. Champions en titre, les Rossoneri ont pu compter sur un très bon Rafael Leao pour prendre provisoirement la tête du classement avec un bilan de 11 points sur 15.

C'est pourtant l'Inter qui, malgré l'absence de Romelu Lukaku, blessé à la cuisse, a pris les commandes du match grâce au but d'ouverture de Marcelo Brozovic. Lancé par Correa, le Croate a ouvert le score d'un tir croisé (0-1, 21e). Rafael Leao a débuté son festival peu avant la demi-heure, égalisant d'un angle fermé (1-1, 28e).

Au retour des vestiaires, l'attaquant portugais a servi Olivier Giroud, buteur d'une frappe en un temps (2-1, 54e). Le Français a ensuite servi Leao d'une aile de pigeon avant que ce dernier ne passe en revue la défense de l'Inter et glisse le cuir hors de portée de Samir Handanovic (3-1, 60e). Dans la foulée de ce 3e but, Charles De Ketelaere, averti à la 51e et qui s'est procuré une belle occasion de la tête (37e), a cédé sa place à Brahim Diaz à la 63e.

Alors que les troupes Stefano Pioli semblaient avoir fait le plus dur, Edin Dzeko, à peine monté au jeu, a redonné de l'intérêt au match. À la réception d'un centre de Matteo Darmian, le Bosnien a trompé Mike Maignan de près (3-2, 67e). L'Inter a ensuite poussé mais Maignan a détourné une tête de Lautaro Martinez (70e), un tir de Dzeko (74e) et une frappe à distance d'Hakan Calhanoglu (77e).

Le jeune milieu belge Aster Vranckx, transféré à l'AC Milan en provenance de Wolfsbourg lors de la dernière journée du mercato estival, était présent sur la feuille mais est resté sur le banc. Au classement, l'AC Milan est premier avec 11 points alors que l'Inter occupe le 5e rang (9 pts). L'Atalanta Bergame et l'AS Rome, 10 points, doivent encore jouer.