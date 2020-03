Un derby sous le signe de la boulette: le gardien de Manchester City ACHÈVE son équipe face à United (vidéo)

Le 182e derby de Manchester s'est terminé par la victoire d'United 2-0 face à City dans le cadre de la 29e journée du championnat d'Angleterre de football. Anthony Martial (30e) et Scott McTominay (90e+6) ont signé ce succès. Blessé à l'épaule, Kevin De Bruyne était absent chez les Citzens, qui restent deuxièmes au classement avec 57 points, 25 de moins que Liverpool. United (45 points) est 5e.

C'était déjà la quatrième fois que les deux équipes se rencontraient cette saison. United s'est imposé deux fois en déplacement en championnat (1-2) et en demi-finale de la Coupe de la Ligue (0-1) mais a été éliminé car les Citizens avaient largement dominé l'aller (1-3).

Si les Red Devils ont pris les devants, ils ont rapidement perdu leur sérénité face à des Citizens, qui enchaînaient de longues phases de possession de balle. United commençait à sortir plus facilement de sa zone quand Martial a pris en un temps un ballon piqué par Bruno Fernandes pour battre Ederson (30e, 1-0). Le Français est le premier joueur d'United à marquer à domicile et en déplacement lors du derby au cours de la même saison depuis Cristiano Ronaldo en 2006-2007.

A la reprise, le gardien des Red Devils David de Gea a sorti d'une claquette un tir fuyant du jeune Phil Foden, 19 ans (56e). Dans la foulée, Pep Guardiola a effectué deux changements: Gabriel Jesus est monté à la place de Sergio Aguero (59) et Riyad Mahrez pour Bernardo Silva (60e). Cela a commencé à aller mieux pour City mais United est parvenu à repousser tous ses rushes avant que McTominay n'inscrive le second but (90e+6, 2-0).