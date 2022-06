Un dernier honneur pour Divock Origi: son but contre le Barça élu but le plus important de l'histoire de Liverpool (vidéo)

Divock Origi n'est plus un joueur de Liverpool, mais son statut de gloire des Reds est en train de se confirmer. Le Diable Rouge a en effet été plébiscité par les supporters pour son but inscrit en 2019 contre le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions, après une combinaison géniale avec Alexander-Arnold.

Un sondage public, mené par le club anglais auprès de ses supporters, a élu le but du Diable Rouge comme le plus grand but de l'histoire de Liverpool, devant des joueurs comme Steven Gerrard ou Ian Rush. Une belle récompense. Le Diable Rouge va prendre la direction de l'AC Milan dans les prochains jours.