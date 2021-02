Ce jeune Diable Rouge va être opéré de la colonne vertébrale

Le défenseur des Espoirs belges, des Diables Rouges et du FC Cologne Sebastiaan Bornauw va devoir subir une petite opération de la colonne vertébrale. "Fondamentalement, il n'y a pas de problème", a déclaré le directeur sportif du club de Bundesliga Horst Heldt. "Néanmoins, il faut la faire. Mais il est possible que sept à dix jours plus tard, il soit déjà de retour sur le terrain d'entraînement."

En raison de ses douleurs dorsales, le joueur de 21 ans a déjà manqué les trois derniers matchs de Bundesliga plus un 1/8e de finale de Coupe. "Nous avons eu un diagnostic rapidement. Et il y a deux options : le traitement conservateur ou l'opération. Nous avons d'abord essayé de manière conservatrice avec des comprimés. Mais la douleur ne s'est pas atténuée. Et après avoir obtenu plusieurs avis d'experts, il va maintenant être opéré", a précisé Heldt à Bild.

L'opération doit se dérouler mercredi.