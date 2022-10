Un énorme honneur: le Barça voudrait installer une statue de Lionel Messi devant son stade

Lionel Messi pourrait bientôt trôner, fièrement, devant le Camp Nou. Le club catalan, qui rêverait toujours de récupérer sa star partie libre au PSG la saison dernière, envisage sérieusement de construire une statue de son ancien joueur devant le stade.

C'est ce qu'avance le journal La Vanguardia, qui évoque un projet cher au président et qui ne serait pas dépendant du retour ou non de Lionel Messi en Catalogne. Le projet serait donc à l'étude et aucun délai n'est encore annoncé pour la fabrication et la pose de la statue devant l'enceinte.

L'homme aux 778 matchs sous la vareuse du Barça pourrait donc recevoir un bel hommage dans les prochains mois.