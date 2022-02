Un énorme serpent sème la panique lors d'un match au Guatemala (vidéo)

Le championnat du Guatemala nous a offert une image aussi angoissante que savoureuse. Le duel entre Nueve Concepcion et Municipal a été interrompu quelques instants à la 82ème minute, après que les joueurs aient été pris par surprise par un serpent, long de 1m50.

Ce dernier avait décidé de se promener sur la pelouse, provoquant une véritable angoisse chez certains joueurs. La police et des employés du club ont finalement réussi à maîtriser l'animal, certains tentant même de lui couper la tête. Le serpent a été évacué sain et sauf et la rencontre a pu se terminer normalement.