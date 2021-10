L'Angleterre lui fait les yeux doux: des géants du football s'arrachent un futur cadre des Diables Rouges

L'avenir de Charles De Ketelaere se jouera sans doute l'été prochain. Le Diable Rouge a inscrit hier, contre l'Italie, son tout premier but avec l'équipe nationale en sortant du banc. Pour le Brugeois de 20 ans, la saison ressemble à un conte de fée, avec des prouesses européennes et maintenant un but en sélection.

Ses qualités font d'ailleurs chavirer l'Europe entière. Et surtout l'Angleterre. Selon le Daily Express, pas moins de quatre clubs de Premier League scrutent ses performances en vue d'un transfert l'été prochain: Arsenal, Manchester United, Chelsea et récemment, Liverpool.

Selon de journal, le manager des Reds, Jurgen Klopp, serait lui-même venu aux nouvelles auprès de sa direction pour obtenir ce fameux transfert. Le prix estimé ? 45 millions d'euros. Voilà qui promet un mercato de folie.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Charles De Ketelaere se dessine comme un des joueurs les plus prometteurs du pays. Il sort une saison de folie et suscite logiquement les convoitises. Bruges est en position de force, avec un contrat expirant en 2024. Tous les ingrédients sont là pour une opération XXL.