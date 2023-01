Un geste exécrable... et volontaire ? Andy Robertson écrase le visage d'un de ses adversaires (vidéo)

On ose espérer que ce n'était pas volontaire...

Hier soir, alors que Wolverhampton et Liverpool se neutralisaient sur le terrain des Reds, on a pu voir, en plus de la grosse boulette d'Alisson Becker un geste pas vraiment joli-joli de la part du latéral de Liverpool, Andy Robertson.

Au duel avec l'attaquant des Wolves Adama Traoré, l'Écossais semble être déséquilibré et on peut voir sur l'action qu'il marche sur le visage de Traoré. Étant un habitué des petites gestes fourbes, les internautes se demandent simplement si le geste n'était pas volontaire, en argumentant qu'il aurait pu éviter son adversaire.

À vous de juger :