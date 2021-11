Un international néerlandais accusé d'avoir poignardé un de ses proches lors d'une fête de famille

L'attaquant international néerlandais du Spartak Moscou Quincy Promes est poursuivi aux Pays-Bas pour "tentative de meurtre" sur un cousin l'année dernière, ont rapporté jeudi des médias néerlandais.

"Le ministère public d'Amsterdam a décidé de poursuivre un homme de 29 ans originaire d'Amsterdam (...) pour tentative de meurtre et voies de fait graves", a annoncé le parquet d'Amsterdam dans un communiqué, sans donner de nom. La date de l'audience n'a pas encore été définie. Selon le parquet, "la victime, un cousin du suspect, a été grièvement blessée au genou" lors d'une bagarre entre les deux hommes fin juillet 2020 au cours d'une réunion de famille dans la ville d'Abcoude, voisine d'Amsterdam.



Selon les médias néerlandais le suspect est Quincy Promes, qui avait été arrêté en décembre 2020 pour agression à l'arme blanche. Dans son communiqué, le parquet indique que le suspect avait été relâché deux jours après son arrestation, après avoir été interrogé sur ordre du procureur.



A l'époque de son arrestation, l'avocate du joueur avait réfuté ces accusations. "Promes nie formellement l'accusation. Il n'était pas sur les lieux au moment du coup de couteau", avait déclaré Me Manon Aalmoes à l'Agence néerlandaise ANP, avant de préciser que le joueur "coopér(ait) totalement à l'enquête".



L'international néerlandais, né à Amsterdam, jouait à l'Ajax à l'époque des faits. Il est retourné en début d'année au Spartak Moscou, où il avait déjà joué quatre saisons de 2014 à 2018. Il faisait partie de l'équipe néerlandaise lors de l'Euro en juin dernier, mais n'a plus porté le maillot de la sélection depuis.