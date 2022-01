Il inscrit un triplé face à son ex-club: ce joueur anglais chambre ouvertement son ancien coach (vidéo)

Scène pas banale en Angleterre. Lors d'un match de League One (troisième division anglaise) entre Sunderland, deuxième au classement et Lincoln, Chris Maguire, 32 ans, a joué un vilain tour à ses anciennes couleurs.



Porteur de la tunique de Sunderland durant trois saisons entre 2018 et 2021, il a quitté librement le club l'année dernière et visiblement pas en très bon terme avec son ancien coach. Auteur d'un triplé pour ses nouvelles couleurs, l'attaquant en a profité pour chambrer frontalement son ex-coach. Après son premier but, Maguire a pourtant une attitude correcte: il lève les bras au ciel en signe de respect pour ses anciens supporters. Cependant après quelques secondes, il fonce vers le banc de Sunderland et vient glisser quelques mots doux à Lee Johnson, le coach des Black Cats.



Voyez par vous-même sur cette vidéo.







A la fin du match, Chris Maguire est revenu sur son geste et sur ce qui l'a poussé à le faire : "C’était un peu ironique vu mes six derniers mois, vu comment ça s’est terminé ici. Je ne voulais pas que ça finisse mal et ça a été le cas".