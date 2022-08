Un joueur brésilien pousse violemment l'arbitre en plein match: il écope d'une année complète de suspension (vidéo)

Un sacré pétage de câble en Chine. Le week-end dernier, durant la rencontre entre le Henan Songshan Longmen et le Wuhan Yangtze River en première division chinoise, un incident assez spectaculaire s'est produit.

Alors que son équipe, le Henan, était mené 0-2, le joueur brésilien Henrique Dourado a couru vers l'arbitre qui courait devant lui, avant de lui asséner un violent coup d'épaule dans le dos, ce qui a fait chuter lourdement l'arbitre.

Après avoir été logiquement exclu par le même arbitre, la sanction par la Fédération chinoise de football était attendue et elle a été ferme : le joueur est suspendu de toute compétition pendant un an et d'une amende de 200.000 Yuans, soit 30.000 euros.

Le temps pour lui de faire un petit stage de gestion de la colère.