Un joueur de Bundesliga arrêté par la police pendant ses vacances en Espagne

Le milieu de terrain allemand Atakan Karazor a été arrêté par la police alors qu'il était en vacances sur l'île espagnole d'Ibiza. L'information a été confirmée par son club, le Vfb Stuttgart.

Les raisons de son arrestation n'ont pas été officiellement divulguées. Le joueur de 25 ans serait accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme avec un de ses amis. Pour l'heure, Karazor nie toute allégation et est en contact avec ses avocats. Le joueur allemand est actuellement en prison et une demande de libération sous caution a été rejetée.

Selon les médias locaux, les faits se seraient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi dans une villa d'Ibiza. Une jeune femme de 18 ans s'est présentée à l'hôpital quelques heures plus tard et a porté plainte à la police. Les deux hommes allemands ont ensuite été arrêtés et placés derrière les barreaux.

En Espagne, les violences sexuelles sont passibles d'une peine maximale de 15 ans. Le gouvernement a resserré les lois après une série de viols collectifs brutaux qui ont provoqué l'indignation du public.

Atakan Karazor évolue sous les couleurs de Stuttgart depuis 2019. Le milieu de terrain défensif a fait 25 apparitions la saison dernière en Bundesliga pour le VfB qui a terminé quinzième, juste au-dessus de la zone de relégation.