Un joueur de Chelsea se met presque nu sur le terrain et choque une employée du club (vidéos)

L'affiche du week-end en Premier League opposait Chelsea à Manchester United. Une rencontre qui se sera jouée sur le fil puisque les deux buts de la rencontre ont été inscrits à la toute fin du match.

Un penalty de Jorginho à la 87e a permis aux locaux de mener 1-0 et d'espérer une victoire précieuse contre un concurrent direct. Mais c'était sans compter sur Casemiro qui a arraché l'égalité à la 90+4e minute de jeu. Les deux équipes se sont quittées sur ce score de 1-1 et reste 4e et 5e du classement avec respectivement 21 et 20 points.

Mais la scène que tout le monde retiendra de cette rencontre se passe après le coup de sifflet final.

Si les joueurs ont l'habitude d'échanger leurs maillots entre eux ou de les offrir à des supporters, Mateo Kovacic a, lui, décidé d'offrir aussi... son short.

Les supporters présents dans le stade et les téléspectateurs ont donc pu voir l'international Croate regagner les vestiaires en étant presque nu. Une scène qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La fin de la séquence fait particulièrement rire les internautes qui s'amusent de la tête que fait une employée du club après avoir croisé le joueur. Elle ne s'attendait visiblement pas du tout à croiser le joueur dans cette tenue et a esquissé un sourire gêné après avoir fait de grands yeux ébahis.

Il faut espérer que le Croate n'a pas pris froid dans cette tenue car son équipe se déplace déjà mardi à Salzbourg en Ligue des Champions et son entraîneur comptera certainement sur lui.