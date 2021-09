Un ancien joueur de Pro League en garde à vue après avoir agressé un stadier (photo)

C'est une bien triste histoire qui s'est déroulée la nuit dernière en Ligue 2. Après avoir perdu le match, un joueur de Sochaux est sorti de ses gongs et a agressé des supporters et un stadier qui a tenté de l'en empêcher.

Un joueur du FC Sochaux a été placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche à Ajaccio, suite à des incidents qui ont éclaté au terme d'un match contre le club corse, a-t-on appris auprès du parquet d'Ajaccio. Selon les informations de nos confrères de RMC sport, il s'agit de Christophe Diedhiou, ancien joueur de Mouscron.

Remporté par l'Athletic club ajaccien (ACA) 1-0, le match, disputé à l'occasion de la 7e journée de Ligue 2 avait déjà été émaillé par quelques tensions durant le jeu. "Quand deux équipes de niveau équivalent disputent un match c'est toujours tendu car chacun veut gagner. Mais l'arbitre a bien maitrisé le jeu", avait tempéré toutefois Christian Leca, le président de l'AC Ajaccio, auprès de l'AFP juste après le match.

Mais la soirée a pris une toute autre tournure après les déclarations d'après-match. Selon l'ACA, un stadier a été frappé au visage dans la cour intérieure du stade François Coty par un joueur sochalien alors qu'il tentait d'intervenir dans une échauffourée entre joueurs.

Une plainte déposée

"C'est la première fois que je vois cela. C'est très grave et inadmissible. Le football est un jeu, ce n'est pas la guerre. C'est scandaleux", a fustigé M. Leca en précisant que le stadier qui a été touché au nez et à l'oeil a dû être transporté à l'hôpital et a déposé plainte dès samedi soir.

Le joueur sochalien a, de son côté, été interpellé à l'aéroport samedi soir alors que son club reprenait l'avion, et doit être entendu ce dimanche au commissariat d'Ajaccio selon le parquet, confirmant une information de médias corses.

Le président de l'ACA a annoncé de son côté à l'AFP qu'il va déposer plainte dimanche au nom du club. "J'espère que les sanctions seront exemplaires. Que la LFP prendra des sanctions contre ce personnage qui n'en est pas à son coup d'essai", a-t-il ajouté.

De son côté le Football Club Sochaux-Montbéliard (FCSM) indique dans un communiqué "exprimer ses plus sincères voeux de rétablissement aux trois supporters sochaliens présents ce samedi à la rencontre et qui furent brutalement agressés au terme de celle-ci". "Concernant les événements qui se sont déroulés à la fin du match autour du bus du FCSM, le club se tient pleinement solidaire de son joueur mis en cause mais ne manquera néanmoins pas de faire appliquer les sanctions qu'il pourrait encourir au terme de l'enquête actuellement en cours dont les éléments restent à déterminer", ajoute encore le club.