Les Diables Rouges souhaitent s'offrir les services d'Adrien Truffert. Né à Liège, l'arrière gauche rennais est pisté par Roberto Martinez depuis quelques mois et considéré comme une option crédible et intéressante pour le futur. Âgé de 19 ans, Truffert a la nationalité française et évolue chez les Espoirs des Bleus.

Dans L'Equipe, Truffert a confirmé l'approche de la Belgique. "J’ai été très flatté que la Belgique s’intéresse à moi mais je me concentre sur la sélection Espoirs et sur mes performances en club. Je me poserai cette question-là plus tard parce que je suis concentré sur ma sélection avec les Espoirs", a-t-il déclaré, déclinant ainsi l'invitation à court terme.

Rappelons que les Diables Rouges s'intéresseraient aussi à Pascal Struijk pour renforcer l'axe défensif.