Un joueur russe suspendu 48 matchs pour avoir brisé le nez d'un adversaire d'un coup de boule

Rashid Arsanukaev est en congé forcé. Le joueur russe évolue en amateur dans une équipe autrichienne, le FC Viktoria 62 Bregenz. Ou plutôt jouait. Il a en effet été licencié sur le champ après une scène crapuleuse lors d'un match de championnat joué le 11 septembre.

Il venait en effet de donner un coup sur la tête d'un adversaire, recevant ainsi son deuxième jaune, synonyme d'exclusion. Il a alors pété un plomb, en commençant par répondre à l'arbitre, selon le Bild. "Je vais vous montrer ce qui est punissable", a-t-il lancé, avant d'asséner un coup de boule violent sur un autre joueur.

Ce dernier a eu le nez cassé et a porté plainte. Devant les faits, une suspension de 48 matchs a été prononcée et le joueur sera privé de matchs jusqu'en 2023. Rien que ça. Il devra en plus se défendre devant la justice. Le prix d'un craquage inutile !